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В Армении проинформировали Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном.

«Мирзоян проинформировал главу российского МИД Сергея Лаврова о ситуации, сложившейся 13 сентября», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.

Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.

В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».

Правительство Армении сообщило, что премьер-министр республики Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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