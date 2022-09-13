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Армения обратится к России, ОДКБ и ООН на фоне ситуации на границе с Азербайджаном

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Армения намерена обратиться к России за помощью на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявили в пресс-службе правительства страны по итогам заседания совбеза.

«Принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН», — говорится в официальном сообщении.

В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.

Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.

В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».

Позже правительство Армении сообщило, что премьер-министр республики Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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