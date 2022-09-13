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СКЦ санкционировал выход семи судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки

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Совместный координационный центр (СКЦ) одобрил выход семи кораблей с продовольствием из украинских портов в рамках черноморской инициативы.

«СКЦ санкционировал выход (13 сентября) семи судов, перевозящих в общей сложности 213 243 тонны зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит сообщение РИА Новости.

Так, судно CAPTAIN DIMITRIOS доставит в Испанию с 65 тыс. тонн кукурузы, сухогруз YASA TEAM с 64,9 тыс. тонн кукурузы отправится в Израиль.

Корабль SUPER SAKA пойдёт в Испанию с 29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы, FANARIA отправится туда же с 18 тыс. тонн пшеницы.

PROPUS доставит в Турцию с 8,5 тыс. тонн кукурузы, ATA OCEAN— 6,3 тыс. тонн подсолнечного масла, а судно GREIFSWALD отправится с 492 тоннами кукурузы.

По состоянию на 12 сентября из украинских портов было экспортировано 2,7 млн т продовольствия.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.

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