Абхазия объявила персоной нон грата главу программы продовольственной организации ООН

В МИД Абхазии объявили гражданку Франции, главу программы продовольственной организации ООН Тифэн Лукас персоной нон грата за сбор разведданных в республике.

«По данным Службы госбезопасности Абхазии, Лукас занималась сбором разведданных в республике», — сообщает Интерфакс со ссылкой на главу МИД Абхазии Инала Ардзинба.

По словам дипломата, ранее Лукас работала в Минобороны Франции и была военным атташе Парижа в Тбилиси.

Он подчеркнул, что действия представительницы ООН расцениваются как прямая угроза национальной безопасности Абхазии.

«В связи с этим запрещена реализация проекта ООН вблизи российской военной базы», — заявил глава абхазского МИД.

Ардзинба добавил, что Лукас уже покинула территорию республики.

11 апреля во французском МИД сообщили, что шесть российских дипломатов объявлены во Франции персонами нон грата.

Впоследствии они покинули Францию.