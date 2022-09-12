На Украине появилась петиция о разрешении пересекать границы с Россией и Белоруссией

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой разрешить украинским гражданам пересекать границу с Россией и Белоруссией для встречи с родственниками и решения вопросов наследства.

После начала российской специальной военной операции на Украине украинские власти приняли решение о прекращении пропуска через КПП на границе с Россией и Белоруссией.

«Разрешить пересечение границы Украины с Россией, Белоруссией для граждан Украины с целью поездки для решения вопроса наследства, встречи с родственниками, налаживания культурных, экономических связей», — приводит РИА Новости слова петиции.

С 1 июля для въезда на территорию Украины россиянам необходима виза.

6 сентября замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима.