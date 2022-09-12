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Кадыров сообщил о подготовленном «сюрпризе» для ВСУ от отряда «Ахмат»

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Отряд специального назначения «Ахмат» подготовил «интересный сюрприз» для украинских военных, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram.
Кадыров сообщил о подготовленном «сюрпризе» для ВСУ от отряда «Ахмат»
  • AP

«Отряд специального назначения «Ахмат» во главе с дорогим братом, заместителем командира полка полиции ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР» Султаном Рашаевым, в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины. Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты», — сказал он.

Чеченский лидер подчеркнул, что действия бойцов «чётко спланированы».

Рамзан Кадыров также заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений республики.

Также стало известно, что в Чечне завершено формирование трёх батальонов по 560 бойцов и специального полка из 1,5 тыс. бойцов. К выполнению любых боевых задач готовы 3180 обученных профессионалов.

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