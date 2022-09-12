Росгвардия сообщила о задержании пособников ВСУ в ряде населённых пунктов в ЛНР

Военнослужащие Росгвардии провели специальные мероприятия в населённых пунктах Луганской Народной Республики, за сутки там задержаны девять пособников украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также сотрудники Росгвардии обнаружили на территории ЛНР десять схронов националистов.

«При проведении специальных адресных мероприятий в населённых пунктах ЛНР обнаружены четыре ПТРК, в том числе два ПТУР Javelin и выстрел ПТУР «Конкурс», пять гранатомётов, четыре реактивных снаряда, 27 артиллерийских снарядов и мин, семь ручных гранат, более 500 выстрелов к гранатомётам различной модификации, в том числе иностранного производства, 8200 боеприпасов к стрелковому оружию», — сообщает Росгвардия.

Ранее в Росгвардии сообщили о задержании более 70 пособников украинских националистов за неделю в Херсонской и Запорожской областях.