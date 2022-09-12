Немецкий атташе подтвердил, что учения в Белоруссии не угрожают Западу
- РИА Новости
8 сентября в Белоруссии начались боевые учения, одной из задач которых является отработка действий по освобождению территории, временно захваченной противником.
«Для военных очень важно видеть практические действия. Мы уже участвовали в брифинге министерства обороны, где говорилось о том, что это учение является оборонительным. Я думаю, что это правда, потому что оно носило активно оборонительный характер», — приводит слова атташе Sputnik Беларусь.
Как отметил Ляйбнер, он увидел «очень профессиональную работу на полигоне».
Учения проводятся на полигоне Брестский и участках местности в Минской и Витебской областях, они продлятся до 14 сентября.