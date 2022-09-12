Немецкий атташе подтвердил, что учения в Белоруссии не угрожают Западу

Учения белорусской армии не несут угрозы для Запада и Украины, считает военный атташе немецкого посольства в Белоруссии подполковник Андреас Вернер Ляйбнер.

8 сентября в Белоруссии начались боевые учения, одной из задач которых является отработка действий по освобождению территории, временно захваченной противником.

«Для военных очень важно видеть практические действия. Мы уже участвовали в брифинге министерства обороны, где говорилось о том, что это учение является оборонительным. Я думаю, что это правда, потому что оно носило активно оборонительный характер», — приводит слова атташе Sputnik Беларусь.

Как отметил Ляйбнер, он увидел «очень профессиональную работу на полигоне».

Учения проводятся на полигоне Брестский и участках местности в Минской и Витебской областях, они продлятся до 14 сентября.