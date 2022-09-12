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Глава МАГАТЭ Гросси заявил о планах увеличить техническую помощь Украине

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация готова нарастить техническую помощь Украине в скором времени.
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о планах увеличить техническую помощь Украине
  • Gettyimages.ru

Он анонсировал передачу Киеву оборудования, необходимого для обеспечения безопасности в ближайшее время.

«МАГАТЭ готово далее расширить масштабы технической помощи с учётом потребностей Украины, и я намерен использовать все доступные механизмы для обеспечения эффективных поставок», — цитирует его ТАСС.

По словам Гросси, первую поставку агентство направило украинским властям в июле. В частности, было передано оборудование для измерения уровня радиации и средств индивидуальной защиты.

В ходе своего выступления он также заявил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, они способны привести к серьёзным последствиям.

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