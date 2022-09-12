Воспитанник детдома из Тольятти стал участником шоу «Ты — супер»

Воспитанник социального приюта для детей и подростков «Радуга» 16-летний Николай Белоусов из Самарской области рассказал о своих эмоциях после того, как прошёл отбор и стал участником шоу «Ты — супер» на НТВ.

Недавно Николай поступил в Тольяттинский музыкальный колледж. В беседе с sovainfo.ru он рассказал, что в будущем мечтает стать певцом и открыть студию звукозаписи.

«Мне было очень радостно, что меня выбрали. Это было очень волнительно. Я был этим очень горд и стараюсь продвигаться дальше, не останавливаться на достигнутом. Я исполнял «А у нас во дворе». Эту песню пел Иосиф Давыдович Кобзон в 1960 году, она тогда была хитом», — рассказал он.

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