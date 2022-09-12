Власти Энергодара рассказали о сохраняющихся обстрелах береговой линии города
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что ситуация в городе стала спокойнее, так как ВСУ обстреливают только береговую линию.
- РИА Новости
«Обстрелы в настоящее время наблюдаются только по береговой линии», — сказал он ТАСС.
Ранее глава Энергодара заявил о снижении интенсивности обстрелов города и ЗАЭС со стороны ВСУ.
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