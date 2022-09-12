Власти Энергодара рассказали о сохраняющихся обстрелах береговой линии города

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что ситуация в городе стала спокойнее, так как ВСУ обстреливают только береговую линию.

«Обстрелы в настоящее время наблюдаются только по береговой линии», — сказал он ТАСС.

Ранее глава Энергодара заявил о снижении интенсивности обстрелов города и ЗАЭС со стороны ВСУ.