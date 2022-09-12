Пушилин заявил об успехах союзных войск на Угледарском направлении

Союзные подразделения продолжают идти вперёд на Угледарском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается Угледарского направления, наши ребята там.. стойкие и продолжают идти вперёд, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определённые успехи», — сказал он в видеообращении.

По словам Пушилина, ВСУ попытались перебросить технику в район Красноармейска, но союзные силы эту ситуацию «подпортили».

Глава ДНР также отметил, что союзные силы «вгрызлись» за окраины Артёмовска и опроверг информацию о взятии донецкого аэропорта войсками ВСУ и своей отставке.