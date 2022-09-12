СКЦ одобрил выход четырёх судов с продовольствием из украинских портов

Совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход из украинских портов четырёх кораблей в рамках продовольственной сделки.

«СКЦ санкционировал выход (12 сентября. — RT) четырёх судов, перевозящих в общей сложности 64 657 т зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит РИА Новости сообщение центра.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со словами Путина о том, что зерно с Украины не идёт бедным странам.