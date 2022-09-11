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Власти Энергодара рассказали о разработке альтернативных мер теплоснабжения

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Глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о предпринимаемых властями города мерах по альтернативной подаче тепла в многоквартирные жилые дома после остановки Запорожской АЭС из-за обстрелов украинских военных.
Власти Энергодара рассказали о разработке альтернативных мер теплоснабжения
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Так как несколько микрорайонов города были запитаны тепловой энергией от атомной станции, нами будут приняты меры по поводу исправления данной ситуации, и в осенне-зимний период мы войдём в немного иную ситуацию, чем была до этого», — цитирует его РИА Новости.

По словам Волги, ряд мероприятий, нацеленных на предотвращение остановки подачи тепла в квартиры, уже предусмотрен городскими властями.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.

По его словам, энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП.

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