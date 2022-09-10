В Мелитополе открылась выставка фото из городов ЛНР, ДНР и Запорожской области

В Мелитопольском краеведческом музее открылась выставка российского фотожурналиста Сергея Венявского со снимками из городов ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Фотоснимки на выставке «Освобождённые территории: путь к миру» рассказывают о становлении мирной жизни в соответствующих городах.

Прийти и посмотреть на экспозицию все желающие могут до 20 октября с 09:00 до 16:00.