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В Мелитополе открылась выставка фото из городов ЛНР, ДНР и Запорожской области

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В Мелитопольском краеведческом музее открылась выставка российского фотожурналиста Сергея Венявского со снимками из городов ЛНР, ДНР и Запорожской области.
В Мелитополе открылась выставка фото из городов ЛНР, ДНР и Запорожской области
  • Gettyimages.ru

Фотоснимки на выставке «Освобождённые территории: путь к миру» рассказывают о становлении мирной жизни в соответствующих городах.

Прийти и посмотреть на экспозицию все желающие могут до 20 октября с 09:00 до 16:00.

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