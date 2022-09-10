В Минобороны России заявили об уничтожении гаубицы М777 в ДНР
- РИА Новости
«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Добавляется, что в районе Новосёловки Первой «уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США».
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении шести складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.