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В Минобороны России заявили об уничтожении гаубицы М777 в ДНР

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В Минобороны России заявили, что в ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, а также уничтожена гаубица М777 в ДНР.
В Минобороны России заявили об уничтожении гаубицы М777 в ДНР
  • РИА Новости

«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Добавляется, что в районе Новосёловки Первой «уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США».

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении шести складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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