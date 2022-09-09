В МО России заявили о неудачных попытках атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
- РИА Новости
«Вооружённые силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили», — говорится в заявлении.
Накануне в Минобороны России сообщили, что из-за больших потерь украинские военные не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.
Также в оборонном ведомстве отметили, что в Николаевской области военнослужащие украинской 59-й мотопехотной бригады отказались выполнять приказы и начали самовольный отход в тыловые районы из-за больших потерь.