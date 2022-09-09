В МО России заявили о неудачных попытках атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Украинские военные предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, понесли потери и отступили. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вооружённые силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили», — говорится в заявлении.

Накануне в Минобороны России сообщили, что из-за больших потерь украинские военные не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.

Также в оборонном ведомстве отметили, что в Николаевской области военнослужащие украинской 59-й мотопехотной бригады отказались выполнять приказы и начали самовольный отход в тыловые районы из-за больших потерь.