СКЦ разрешил выход четырёх кораблей из украинских портов в рамках продуктовой сделки
«СКЦ санкционировал выход (9 сентября. — RT) четырёх судов, перевозящих в общей сложности 58 800 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит сообщение РИА Новости.
Так, судно SUPER BAYERN отправится в Египет с 33 тыс. тонн кукурузы на борту, а корабль A-LINE доставит ещё 10,7 тыс. тонн кукурузы в страну.
Судно LUCKY отправится в Грецию с 6 тыс. тонн кукурузы и 4,4 тыс. тонн ячменя. Судно SEVIL пойдёт из Черноморска в Румынию с 4,7 тыс. тонн рапса.
Ранее в МИД России заявили, что санкции Запада, связанные с проведением банковских расчётов, страхованием и транспортировкой грузов, всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.