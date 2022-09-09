СКЦ разрешил выход четырёх кораблей из украинских портов в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход четырёх судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

«СКЦ санкционировал выход (9 сентября. — RT) четырёх судов, перевозящих в общей сложности 58 800 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит сообщение РИА Новости.

Так, судно SUPER BAYERN отправится в Египет с 33 тыс. тонн кукурузы на борту, а корабль A-LINE доставит ещё 10,7 тыс. тонн кукурузы в страну.

Судно LUCKY отправится в Грецию с 6 тыс. тонн кукурузы и 4,4 тыс. тонн ячменя. Судно SEVIL пойдёт из Черноморска в Румынию с 4,7 тыс. тонн рапса.

Ранее в МИД России заявили, что санкции Запада, связанные с проведением банковских расчётов, страхованием и транспортировкой грузов, всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.