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Рогов: Киев начал «охоту» за бюллетенями в Запорожской области

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Украинские власти организовали в Запорожской области «охоту» за бюллетенями по голосованию о вхождении региона в состав России. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов напомнил о подрывах со стороны киевского режима штабов общественного движения «Мы вместе с Россией», которые выполняют гуманитарную и волонтёрскую миссию.

«Киевские власти считают, что в штабах хранятся бюллетени для проведения референдума, поэтому и объявили охоту за ними, чтобы сорвать народный плебисцит», — сказал он РИА Новости.

Ещё одной целью подрывов, подчеркнул Рогов, является провоцирование гуманитарного кризиса в регионе.

Накануне Рогов сообщил, что ВСУ взорвали штаб общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.

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