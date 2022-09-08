Рогов: Киев начал «охоту» за бюллетенями в Запорожской области
Рогов напомнил о подрывах со стороны киевского режима штабов общественного движения «Мы вместе с Россией», которые выполняют гуманитарную и волонтёрскую миссию.
«Киевские власти считают, что в штабах хранятся бюллетени для проведения референдума, поэтому и объявили охоту за ними, чтобы сорвать народный плебисцит», — сказал он РИА Новости.
Ещё одной целью подрывов, подчеркнул Рогов, является провоцирование гуманитарного кризиса в регионе.
Накануне Рогов сообщил, что ВСУ взорвали штаб общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.