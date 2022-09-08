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Небензя: западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине

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Поставляемое ВСУ Западом оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине
  • AP

«По самым скромным экспертным оценкам, на военную поддержку Украины США и их союзники только за последний месяц текущего года суммарно затратили порядка $20 млрд», — напомнил дипломат во время заседания Совбеза.

По словам Небензи, украинцам «последовательно внушают мысль о том», что с современным западным оружием они смогут «переломить ход военной кампании и победить Россию».

«Сразу хочу сказать, что решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнёры и их украинские вассалы ни утверждали обратное», — цитирует его ТАСС.

Ранее бригадный генерал ВС США Марк Киммитт в статье для The Wall Street Journal заявил, что сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ.

Как отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах.

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