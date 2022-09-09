L'Opinion: Франция поставит Киеву самодвижущиеся пушки TRF1

Франция поставит Украине 155-мм самодвижущиеся пушки TRF1, уже не используемые французской армией. Об этом пишет газета L'Opinion.

«На этот раз речь идёт не о (самоходных артиллерийских установках) CAESAR, а о более старых моделях TRF1», — говорится в материале.

Отмечается, что основное различие оружия состоит в том, что TRF1 является буксируемой пушкой, которая не устанавливается на грузовик.

Ранее «Уралвагонзавод», входящий в «Ростех», поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные на Украину самоходные артиллерийские установки CAESAR, попавшие в распоряжение корпорации.