L'Opinion: Франция поставит Киеву самодвижущиеся пушки TRF1
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«На этот раз речь идёт не о (самоходных артиллерийских установках) CAESAR, а о более старых моделях TRF1», — говорится в материале.
Отмечается, что основное различие оружия состоит в том, что TRF1 является буксируемой пушкой, которая не устанавливается на грузовик.
Ранее «Уралвагонзавод», входящий в «Ростех», поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные на Украину самоходные артиллерийские установки CAESAR, попавшие в распоряжение корпорации.