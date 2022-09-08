ВКС России высокоточными ударами в ДНР уничтожили до 120 украинских боевиков

ВКС России в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска уничтожили до 120 украинских военных.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Также было уничтожено 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

В российском оборонном ведомстве также заявили, что из-за больших потерь украинские военные не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.

7 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ также не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.