военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВКС России высокоточными ударами в ДНР уничтожили до 120 украинских боевиков

Короткая ссылка
ВКС России в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска уничтожили до 120 украинских военных.
ВКС России высокоточными ударами в ДНР уничтожили до 120 украинских боевиков
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

Также было уничтожено 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

В российском оборонном ведомстве также заявили, что из-за больших потерь украинские военные не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.

7 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ также не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить