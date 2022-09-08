ВКС России высокоточными ударами в ДНР уничтожили до 120 украинских боевиков
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
Также было уничтожено 15 единиц бронированной и автомобильной техники.
В российском оборонном ведомстве также заявили, что из-за больших потерь украинские военные не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.
7 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ также не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.