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МО России: военные 59-й бригады ВСУ начали отход в тыл из-за потерь в Николаевской области

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В Николаевской области военнослужащие украинской 59-й мотопехотной бригады отказались выполнять приказы и начали самовольный отход в тыловые районы из-за больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО России: военные 59-й бригады ВСУ начали отход в тыл из-за потерь в Николаевской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооружённых сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что всего на Николаево-Криворожском направлении украинские войска потеряли за сутки два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 190 военнослужащих.

По данным российского оборонного ведомства, из-за больших потерь украинские военные не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.

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