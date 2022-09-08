Правительство Украины запретило экспорт коксующегося угля

Кабмин Украины запретил экспорт коксующегося угля.

Об этом сообщили в украинском министерстве энергетики.

«Кабинет министров Украины принял постановление… Оно предусматривает внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещён», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона.

13 июня кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.