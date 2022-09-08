Правительство Украины запретило экспорт коксующегося угля
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Об этом сообщили в украинском министерстве энергетики.
«Кабинет министров Украины принял постановление… Оно предусматривает внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещён», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона.
13 июня кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.