Мишустин поручил подписать соглашение с ЛНР о взаимном признании учёных степеней и званий
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«Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект соглашения был согласован с МИД России и предварительно проработан с представителями ЛНР.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил о переходе школ Луганской и Донецкой народных республик, а также учебных заведений на освобождённых территориях на российскую программу с 1 сентября.