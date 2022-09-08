Мишустин поручил подписать соглашение с ЛНР о взаимном признании учёных степеней и званий

Правительство одобрило проект соглашения о взаимном признании учёных степеней и званий между Россией и ЛНР. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать документ.

«Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что проект соглашения был согласован с МИД России и предварительно проработан с представителями ЛНР.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил о переходе школ Луганской и Донецкой народных республик, а также учебных заведений на освобождённых территориях на российскую программу с 1 сентября.