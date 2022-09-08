Власти Энергодара: комиссия 8 сентября примет решение о дальнейшем режиме работы ЗАЭС

Специальная комиссия в четверг, 8 сентября, примет решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

«Сегодня будет собираться комиссия по поводу дальнейшей работы АЭС и принимать решение о дальнейшем режиме работы станции после ремонта линий электропередач», — заявил Волга в эфире телеканала «Россия 24».

Он также рассказал, что в настоящее время пятый энергоблок ЗАЭС остановлен, шестой энергоблок работает не на полную мощность.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 8 сентября, на которой планируется обсуждение идеи о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.