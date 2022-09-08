Социолог Орсини: на Украине сложилась «катастрофическая» ситуация для Киева и союзников
- AP
«Ситуация на Украине просто катастрофическая», — цитирует его РИА Новости.
Орсини отметил, что Украина «погружается в разруху», а знаковых военных побед достигает только российская сторона.
7 сентября Министерство обороны России сообщило, что из-за больших потерь в живой силе и технике ВСУ не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.
Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.