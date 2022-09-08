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Социолог Орсини: на Украине сложилась «катастрофическая» ситуация для Киева и союзников

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На Украине сложилась «катастрофическая» ситуация для Киева и его союзников. Об этом в интервью телеканалу Rai 3 заявил итальянский социолог Алессандро Орсини.
Социолог Орсини: на Украине сложилась «катастрофическая» ситуация для Киева и союзников
  • AP

«Ситуация на Украине просто катастрофическая», — цитирует его РИА Новости.

Орсини отметил, что Украина «погружается в разруху», а знаковых военных побед достигает только российская сторона.

7 сентября Министерство обороны России сообщило, что из-за больших потерь в живой силе и технике ВСУ не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.

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