Минобороны Белоруссии сообщило о начале боевых учений

В Белоруссии начались боевые учения, одной из задач которых является отработка действий по освобождению территории, временно захваченной противником.

Об этом сообщило белорусское Минобороны.

«Под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны началось командно-штабное учение Вооружённых сил Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Учения пройдут на полигоне Брестский и участках местности в Минской и Витебской областях и продлятся до 14 сентября.

Ожидается, что в ходе учений, в частности, будут отработаны вопросы ведения боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником.

Ранее Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях «Восток-2022».

Также сообщалось, что экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в учениях «Восток-2022».