Рогов сообщил о работе ПВО в Бердянске

Система ПВО отразила атаку украинского беспилотника в Бердянске в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества региона Владимир Рогов.

РИА Новости