Рогов сообщил о работе ПВО в Бердянске
Система ПВО отразила атаку украинского беспилотника в Бердянске в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества региона Владимир Рогов.
- РИА Новости
«Бердянск — громко. Работает ПВО», — написал он в Telegram.
Рогов добавил, что средства ПВО отразили атаку ударного беспилотника ВСУ.
Ранее стало известно, что в Мелитополе зафиксировано пять взрывов.
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