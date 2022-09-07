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Рогов сообщил о работе ПВО в Бердянске

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Система ПВО отразила атаку украинского беспилотника в Бердянске в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил о работе ПВО в Бердянске
  • РИА Новости

«Бердянск — громко. Работает ПВО», — написал он в Telegram.

Рогов добавил, что средства ПВО отразили атаку ударного беспилотника ВСУ.

Ранее стало известно, что в Мелитополе зафиксировано пять взрывов.

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