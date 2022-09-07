Кадыров рассказал об отправке в зону спецоперации двух элитных подразделений из Чечни
- РИА Новости
«В зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа, воины двух элитных специальных подразделений — полка «Север»... и батальона «Юг» ФСВНГ РФ», — написал он в Telegram.
Кадыров добавил, что чеченские военнослужащие в составе союзных сил будут выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.
Ранее российский лидер в поздравлении жителей Чечни со 100-летием образования республики отметил мужество чеченцев, участвующих в спецоперации на Украине.
В августе Кадыров заявил, что в республике идёт работа по созданию второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по региону.