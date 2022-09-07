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Кадыров рассказал об отправке в зону спецоперации двух элитных подразделений из Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украину, в зону проведения специальной военной операции, отправлены бойцы двух элитных подразделений республики — полка «Север» и батальона «Юг».
Кадыров рассказал об отправке в зону спецоперации двух элитных подразделений из Чечни
  • РИА Новости

«В зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа, воины двух элитных специальных подразделений — полка «Север»... и батальона «Юг» ФСВНГ РФ», — написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что чеченские военнослужащие в составе союзных сил будут выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер в поздравлении жителей Чечни со 100-летием образования республики отметил мужество чеченцев, участвующих в спецоперации на Украине.

В августе Кадыров заявил, что в республике идёт работа по созданию второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по региону.

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