Кадыров рассказал об отправке в зону спецоперации двух элитных подразделений из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украину, в зону проведения специальной военной операции, отправлены бойцы двух элитных подразделений республики — полка «Север» и батальона «Юг».

«В зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа, воины двух элитных специальных подразделений — полка «Север»... и батальона «Юг» ФСВНГ РФ», — написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что чеченские военнослужащие в составе союзных сил будут выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер в поздравлении жителей Чечни со 100-летием образования республики отметил мужество чеченцев, участвующих в спецоперации на Украине.

В августе Кадыров заявил, что в республике идёт работа по созданию второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по региону.