Советник главы МВД ЛНР и врио мэра Лисичанска попали под обстрел ВСУ
- РИА Новости
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«Вместе с мэром Скорым Андреем Михайловичем поездили по Лисичанску… Проехали в посёлки Волчеяровка, Малорязанцево, где, к сожалению, попали под обстрел», — приводит ТАСС его слова.
Киселёв добавил, что на линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли.
1 сентября представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что здание МЧС ЛНР получило повреждения в результате очередного обстрела ВСУ.