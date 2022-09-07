Советник главы МВД ЛНР и врио мэра Лисичанска попали под обстрел ВСУ

Советник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв сообщил, что вместе с исполняющим обязанности мэра Лисичанска Андреем Скорым попал под обстрел.

«Вместе с мэром Скорым Андреем Михайловичем поездили по Лисичанску… Проехали в посёлки Волчеяровка, Малорязанцево, где, к сожалению, попали под обстрел», — приводит ТАСС его слова.

Киселёв добавил, что на линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли.

1 сентября представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что здание МЧС ЛНР получило повреждения в результате очередного обстрела ВСУ.