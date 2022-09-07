Росгвардия: почти 140 украинских пособников задержаны в Херсонской и Запорожской областях
- РИА Новости
«Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сотрудники ведомства обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
В июле спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в ранее освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ.