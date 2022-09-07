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Росгвардия: почти 140 украинских пособников задержаны в Херсонской и Запорожской областях

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Сотрудники Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, Службы безопасности Украины (СБУ) и украинских войск в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардия: почти 140 украинских пособников задержаны в Херсонской и Запорожской областях
  • РИА Новости

«Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сотрудники ведомства обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

В июле спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в ранее освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ.

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