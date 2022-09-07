ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate
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«Закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт»,— написал он в своём Telegram.
По словам Фёдорова, оставшиеся 20 дронов будут переданы на передовую в сентябре.
Беспилотники Warmate способны обнаруживать и поражать легкобронированную технику, средства ПВО, РЭБ и РЭР.
Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий ранее в ходе обзорной конференции ДНЯО рассказал о нападениях украинских военных на ядерные объекты страны, в том числе с использованием ударных авиакомплексов Warmate польского производства.