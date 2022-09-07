ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate

Вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил о получении ВСУ первых 20 ударных беспилотников Warmate, используемых странами — членами НАТО.

«Закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт»,— написал он в своём Telegram.

По словам Фёдорова, оставшиеся 20 дронов будут переданы на передовую в сентябре.

Беспилотники Warmate способны обнаруживать и поражать легкобронированную технику, средства ПВО, РЭБ и РЭР.

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий ранее в ходе обзорной конференции ДНЯО рассказал о нападениях украинских военных на ядерные объекты страны, в том числе с использованием ударных авиакомплексов Warmate польского производства.