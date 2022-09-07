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Глава ВГА Запорожской области допустил возможность полной остановки ЗАЭС из-за обстрелов

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» допустил возможность полной остановки ЗАЭС из-за обстрелов.
Глава ВГА Запорожской области допустил возможность полной остановки ЗАЭС из-за обстрелов
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа её будет невозможна в таких условиях, и, скорее всего, перейдём на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме с высокой долей вероятности не сможет... Мы пока этот вопрос до конца не решили, скорее всего, придётся принимать такое решение», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

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