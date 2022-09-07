Путин заявил, что на Украине ликвидируют людей с отличным от киевского режима мнением

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что на Украине ликвидируют людей с отличным от киевского режима мнением.

«На Украине... фактически власть попала в руки крайних националистов и неонацистов и они просто осуществляют тотальный террор. Многие люди боятся даже рот открыть, сказать то, что они думают на самом деле. Мы иногда критически относимся к некоторым нашим гражданам, которые по-своему воспринимают наши действия по защите Донбасса, а там их расстреливают на улицах без суда и следствия — тех, у кого другое мнение, отличное от власть предержащих. Там их просто физически уничтожают», — сказал он.

По словам Путина, на Украине много людей, которые ненавидят киевский режим и готовы бороться с ним.

Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук пригрозила жителям освобождённых районов страны тюрьмой за участие в референдумах об объединении с Россией.