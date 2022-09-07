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Балицкий: состояние здоровья раненого коменданта Бердянска под контролем

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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о состоянии здоровья военного коменданта Бердянска Артёма Бардина.
Балицкий: состояние здоровья раненого коменданта Бердянска под контролем
  • РИА Новости

«Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой. Пожелаем ему здоровья», — сказал Балицкий в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, розыск преступников, подорвавших машину коменданта, продолжается.

Ранее сообщалось, что военный комендант Бердянска Артём Бардин получил тяжёлые ранения в результате покушения. Его автомобиль был взорван в центре города, врачи оценивают состояние Бардина как тяжёлое, но стабильное.

Власти Запорожской области квалифицировали произошедшее как теракт.

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