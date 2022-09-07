Пашинян: в Армении нет кризисной ситуации в экономике благодаря поддержке России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сессии Восточного экономического форума заявил, что в стране нет кризисной ситуации в экономике благодаря поддержке России.

«Конечно же, мы тоже обеспокоены по поводу продовольственной безопасности, энергетической безопасности... У нас тоже большая инфляция, и это прямо влияет на социальную ситуацию в стране, но я должен сказать, что в общем у нас ситуация управляемая. Проблема есть, но у нас нет кризисной ситуации. Я хочу подчеркнуть, что это и благодаря поддержке Российской Федерации», — сказал он.

По его словам, страны активно общались как в рамках ЕАЭС, так и в рамках двухсторонних отношений.

«Должен сказать, что впечатлён той оперативностью, как... реагировали на те вопросы и просьбы, которые были подняты с армянской стороны. Это очень важное партнёрство», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин и Пашинян договорились, что страны будут сообща преодолевать вызовы, обусловленные односторонними ограничениями, которые ввёл ряд стран.