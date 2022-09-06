РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар по угольной базе в Херсонской области

Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Голая Пристань в Херсонской области, в результате чего на угольной базе случился пожар. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь местной администрации Глория Неделякова.

По её информации, пострадавших в результате удара нет, поскольку людей на объекте не было.

2 сентября ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие.