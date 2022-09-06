РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар по угольной базе в Херсонской области
Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Голая Пристань в Херсонской области, в результате чего на угольной базе случился пожар. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь местной администрации Глория Неделякова.
- РИА Новости
По её информации, пострадавших в результате удара нет, поскольку людей на объекте не было.
2 сентября ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие.
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