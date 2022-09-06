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Рогов сообщил, что информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась

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Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — написал он в Telegram.

Днём 6 сентября коменданта Бердянска Бардина доставили в больницу в тяжёлом состоянии после подрыва его автомобиля.

Власти Запорожской области квалифицировали взрыв как теракт.

Как заявил Рогов, за покушением на Бардина стоят украинские диверсанты.

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