Рогов сообщил, что информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась

Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — написал он в Telegram.

Днём 6 сентября коменданта Бердянска Бардина доставили в больницу в тяжёлом состоянии после подрыва его автомобиля.

Власти Запорожской области квалифицировали взрыв как теракт.

Как заявил Рогов, за покушением на Бардина стоят украинские диверсанты.