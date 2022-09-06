Генерал США Хайнот заявил, что Пентагон помог ВСУ «противодействовать России в воздухе»
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Его слова приводит РИА Новости.
Военнослужащий заявил, что военные США должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что они способны «противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха».
«Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России) в воздухе», — сказал Хайнот.
Бригадный генерал ВС США Марк Киммитт ранее написал статью для The Wall Street Journal, в которой заявил, что сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ.