Подразделения 53-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции в Зайцеве

Военнослужащие 53-й механизированной бригады ВСУ из-за больших потерь отказались выполнять приказы и покинули боевые позиции в районе Зайцева в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцева Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», — говорится в тексте.

В Минобороны добавили, что в районе Веселянки в Запорожской области уничтожены около 100 военнослужащих и 15 единиц военной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие поразили ракетами «Калибр» в Днепропетровской области крупное хранилище топлива для украинской группировки на Николаево-Криворожском направлении.