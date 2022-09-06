Рогов: Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ работает на обеспечение собственных нужд
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
По его словам, зафиксировано семь прилётов снарядов в район учебно-тренировочного центра.
Он отметил в своём Telegram-канале, что в результате повреждена линия электропередачи, а мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 150 МВт.
«Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд», — написал Рогов.
Ранее сообщалось, что город Энергодар в Запорожской области оказался обесточен в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.