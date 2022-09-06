Рогов: Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ работает на обеспечение собственных нужд

Запорожская АЭС после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины работает на обеспечение собственных нужд. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, зафиксировано семь прилётов снарядов в район учебно-тренировочного центра.

Он отметил в своём Telegram-канале, что в результате повреждена линия электропередачи, а мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 150 МВт.

«Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд», — написал Рогов.

Ранее сообщалось, что город Энергодар в Запорожской области оказался обесточен в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.