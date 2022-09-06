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Рогов: Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ работает на обеспечение собственных нужд

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Запорожская АЭС после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины работает на обеспечение собственных нужд. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов: Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ работает на обеспечение собственных нужд
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

По его словам, зафиксировано семь прилётов снарядов в район учебно-тренировочного центра.

Он отметил в своём Telegram-канале, что в результате повреждена линия электропередачи, а мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 150 МВт.

«Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд», — написал Рогов.

Ранее сообщалось, что город Энергодар в Запорожской области оказался обесточен в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

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