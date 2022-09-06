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Лукашенко поручил разобраться в ситуации с получением белорусами «карты поляка»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в ситуации с получением гражданами страны «карты поляка».
Лукашенко поручил разобраться в ситуации с получением белорусами «карты поляка»
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная «ориентация», — приводит слова президента Белоруссии его пресс-служба.

Также Лукашенко призвал аккуратнее относиться к допуску на территорию республики и приёму в гражданство страны украинцев.

В июле замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что в ведомстве не рекомендуют гражданам пользоваться правом безвизового въезда в Белоруссию.

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