Пушилин встретился с прибывшим в Донецк Охлобыстиным

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с актёром Иваном Охлобыстиным и его семьей, которые приехали в ДНР.

«Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, всё стало на свои места. Ещё заметил, что люди у нас прекрасные, и с этим трудно не согласиться», — написал Пушилин в Telegram.

Как сообщалось ранее, в Донецк приехал российский актёр Иван Охлобыстин.

В 2016 году Александр Захарченко вручил ему паспорт ДНР.