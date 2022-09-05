Более 4000 грузовых автомобилей скопилось на выезде с Украины в Польшу

Около 4 тыс. грузовиков ожидают досмотра на пограничных пунктах пропуска на украинско-польской границе в сторону Польши.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную таможенную службу Украины.

«На выезд с Украины очереди грузовиков сосредоточены в пограничных пунктах «Ягодин», «Краковец», «Шегини» и «Рава-Русская» на границе с Польшей», — указали в ведомстве.

Вместе с этим таможенная служба приводит список погранпунктов с указанием числа скопившихся автомобилей, в сумме оно достигает 4,1 тыс. Больше всего грузовиков — 2 650 — ожидают пересечения границы в пункте пропуска «Ягодин».

В июле сообщалось о скоплении грузовиков на выезде из Латвии в Россию.