Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Антоновский мост не рухнул после обстрелов ВСУ

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост не рухнул после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, мост находится в аварийном состоянии и проезд по нему сейчас невозможен.

«Но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», — цитирует его РИА Новости.

22 августа сообщалось, что украинские военные нанесли ракетный удар по объекту в момент прохождения паромной переправы.

До этого Вооружённые силы Украины обстреляли мост из реактивных систем залпового огня HIMARS. Как отметил Стремоусов, в результате атаки два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.

25 августа стало известно, что украинская армия предприняла очередную попытку ракетной атаки Антоновского моста.