Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Антоновский мост не рухнул после обстрелов ВСУ
- AFP
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, мост находится в аварийном состоянии и проезд по нему сейчас невозможен.
«Но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», — цитирует его РИА Новости.
22 августа сообщалось, что украинские военные нанесли ракетный удар по объекту в момент прохождения паромной переправы.
До этого Вооружённые силы Украины обстреляли мост из реактивных систем залпового огня HIMARS. Как отметил Стремоусов, в результате атаки два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.
25 августа стало известно, что украинская армия предприняла очередную попытку ракетной атаки Антоновского моста.