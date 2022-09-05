Ряд районов Запорожской области остаётся без электроснабжения

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ряд районов региона остаётся без электроснабжения.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На данный момент без электроснабжения остаются Бердянский, Молочанский, Токмакский и частично Приморский районы. До момента восстановления повреждённых высоковольтных линий будет действовать режим работы электрической сети с почасовой подачей электроэнергии абонентам», — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что украинские войска из артиллерии ведут обстрелы жилых районов города Каменка-Днепровская в Запорожской области.