Ряд районов Запорожской области остаётся без электроснабжения
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.
«На данный момент без электроснабжения остаются Бердянский, Молочанский, Токмакский и частично Приморский районы. До момента восстановления повреждённых высоковольтных линий будет действовать режим работы электрической сети с почасовой подачей электроэнергии абонентам», — сказал Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска из артиллерии ведут обстрелы жилых районов города Каменка-Днепровская в Запорожской области.