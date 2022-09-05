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Глава МИД Армении 5 сентября отправится в Москву для встречи с Лавровым

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 5 сентября отправится в Москву с рабочим визитом. Запланирована встреча Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым. 
Глава МИД Армении 5 сентября отправится в Москву для встречи с Лавровым
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

«5 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Москву, где встретится со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении. 

2 сентября Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении.

Министры детально обсудили ход и перспективы реализации трёхсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.

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