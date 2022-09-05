Глава МИД Армении 5 сентября отправится в Москву для встречи с Лавровым

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 5 сентября отправится в Москву с рабочим визитом. Запланирована встреча Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

«5 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Москву, где встретится со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

2 сентября Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении.

Министры детально обсудили ход и перспективы реализации трёхсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.