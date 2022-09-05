военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Чернигове задержали подозреваемых в причастности ко взрыву

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о причастности ко взрыву в Чернигове.

«Были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и тот, кто разрешил ребёнку взять оружие в руки», — сказал он в ходе видеообращения.

По словам украинского лидера, уголовное производство находится в Госбюро расследований (ГБР).

Зеленский призвал власти и правоохранителей обеспечить безопасность населения страны. Он подчеркнул недопустимость появления боевого оружия на публичных мероприятиях.

Ранее глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус заявил, что на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали несколько детей.

По сообщениям украинских СМИ, во время выставки был приведён в действие один из гранатомётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить