В Чернигове задержали подозреваемых в причастности ко взрыву

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о причастности ко взрыву в Чернигове.

«Были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и тот, кто разрешил ребёнку взять оружие в руки», — сказал он в ходе видеообращения.

По словам украинского лидера, уголовное производство находится в Госбюро расследований (ГБР).

Зеленский призвал власти и правоохранителей обеспечить безопасность населения страны. Он подчеркнул недопустимость появления боевого оружия на публичных мероприятиях.

Ранее глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус заявил, что на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали несколько детей.

По сообщениям украинских СМИ, во время выставки был приведён в действие один из гранатомётов.