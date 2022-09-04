Украинский солдат рассказал, как иностранцы забирают у ВСУ поставленное Западом оружие

Попавший в плен в ЛНР военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал, как иностранцы забирают поставленное Западом вооружение.

«Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70%. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было», — цитирует его РИА Новости.

Дворниченко рассказал, что иностранцы в основном забирали переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатомёты «Матадор».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что ситуация на Украине «остаётся очень плохой», поэтому ВСУ нужна помощь Евросоюза.

По его словам, министры обороны стран Евросоюза подтвердили готовность направлять Украине столько военной помощи, сколько будет необходимо.

Директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что накачка Украины дальнобойным вооружением со стороны стран Запада расширит географию российской спецоперации.